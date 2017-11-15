人在屏東卻被用面具取代 縣府挨批「不尊重作家」

人在屏東的劉還月，發佈會遭面具取代。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-11-15 21:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕作家劉還月近年深入耕耘恆春半島人文歷史，受屏縣府文化處肯定，推出「尋旅屏東」社區小旅行遊程，但14日記者會標題寫著「屏東社區遊程起跑，魚夫、劉還月帶你感受在地文化魅力」，卻用臉孔面具代替他。

人在屏東的劉還月在臉書戲稱「一般會製作人頭像面具的場合，大多是抗議現場。」許多粉絲也為他不值，大嘆「縣府真不尊重人」，縣府文化處坦承是廠商邀請疏忽，將向作家致歉。

被用面具取代出席，劉還月在粉絲團發出「尋找劉還月」為題的文章，「酸度」極高的自嘲，「一般會製作人頭像面具的場合，大多是抗議現場，如做了蔡英文的頭像面具，請某人戴上，再給予丢雞蛋，要求她下台....等。」

「沒想到有一天竟出現了劉還月的頭像面具，也找了人手持遮住那人的臉，這回要给人丢雞蛋或潑糞了呢？請大家自己看圖找答案吧！重點是，這場搞笑的記者會前，我沒有接到任何邀請（而且我就在屏東），事後要不是有忠實粉絲傳給我，我也完全被蒙在鼓裡。別問我何以如此，我想應該是那些大官和社會賢達人士，不屑和我同台吧？」

劉還月受訪時也無奈表示，雖然在粉絲團發文自嘲，但對於是否出席記者會，其實沒太在意，只是覺得冠他名字辦記者會，卻不邀請出席實在太「神奇」，雖有讀者覺得縣府這樣作法「觸霉頭」，也只能一笑置之。

對於「面具」出席引起作家不滿，屏縣府文化處表示，記者會委辦廠商坦承作業上確有疏忽，未詢問劉還月是否出席，也未確認他是否在屏東境內，造成對作家的不禮貌，廠商及文化處都會親自向劉還月致歉，督促各活動委辦廠商，未來類似活動應更注意細節。

屏縣文化處這項遊程，主要賣點訴求作家魚夫帶隊品味小吃與古蹟，劉還月導覽恆春半島，從11月起至明年1月，推出「尋旅屏東」13梯次社區小旅行遊程，包括二戰碉堡之旅、沿山公路教堂之旅、農漁村風情等，作家魚夫14日也應邀出席遊程發佈會。