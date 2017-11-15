二趾樹獺添新兒 再生一隻湊滿7色彩虹

「樹葉」是一位溫柔有智慧的媽媽。（台北市立動物園提供）

2017-11-15 20:58

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園二趾樹獺「小懶」和「樹葉」傳喜訊，今年中秋節當天，再度新添一個小寶寶「葉靛」，這是夫妻倆第6個孩子，動物園表示，保育員以彩虹光譜的顏色來幫寶寶命名，因此明後年如果爸爸媽媽再生一個寶寶，就湊齊「紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫」囉！

二趾樹獺屬於夜行性動物，白天喜歡抱在樹幹上睡覺，身上覆著又厚又長的褐色毛髮，加上不愛活動的天性，總是能夠將自己偽裝成樹幹的一部分，成功地躲避天敵的威脅。

動物園指出，樹獺的平均體溫約為攝氏33至34度，相較其他哺乳動物來說體溫較低，但這項特異功能，讓睪丸長在體內的雄性樹獺，不用煩惱高溫而可能折損男性雄風。由於看不到明顯的生殖器官，使得樹獺很難從外觀判定性別，通常都只有趁著獸醫師進行個體健康檢查時，才有機會得以一窺究竟。

「小懶」和「樹葉」前面4個孩子都是男生，動物園表示，「葉靛」每天緊緊依偎在「樹葉」胸前，「樹葉」是一位溫柔有智慧的媽媽，當遇到大小孩耍任性的時候，不會採用斥責或是體罰的方法，而是在原地耐心的等候。

保育員每週進行一次小寶寶的體重測量時，上週「葉靛」在被抱離媽媽懷抱時，忽然發出一聲尖叫，透過保育員翻譯，寶寶當下或許是不滿睡眠中被打擾了，生氣地叫著：「媽咪救我！」之類的行為，模樣十分逗趣可愛。

動物園表示，二趾樹獺家族因夜行館拆除後移居到臨時區暫住，目前還沒辦法跟大家見面，不過預估未來等動物園內新建的熱帶雨林室內館落成後，將成為館區內樹冠層動物最亮眼的「台柱」之一。

二趾樹獺屬於夜行性動物，身上覆著又厚又長的褐色毛髮。（台北市立動物園提供）

二趾樹獺寶寶「葉靛」出生第2週。（台北市立動物園提供）