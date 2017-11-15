爭取兒少人權 牧師娘率隊街頭快閃無言抗議

台南市陽光真愛青少年關懷協會下午在新化及新市，快閃、靜默舉看板，代表無言的抗議，希望政府重視兒少人權。（記者黃文瑜攝）

2017-11-15 20:47

〔記者黃文瑜／台南報導〕「我們覺得很乖的孩子，竟然就這樣走了……。」台南市陽光真愛青少年關懷協會總幹事、也是口埤教會牧師娘許素芬，第一線從事青少年輔導工作30多年，陪伴過無數高關懷、高風險家庭的青少年，日前她曾經輔導過的孩子竟然自殺身亡，讓她很痛心，希望社會及政府重視，不要等到問題發生才要補救，因此帶著課輔班孩子，在新化及新市，快閃、靜默舉看板，代表無言的抗議。

許素芬說起16歲的「阿漢」，仍忍不住眼眶泛淚，她說，阿漢家裡有許多兄弟姊妹，以前曾參加課輔班，是家中最讓人放心的孩子，平常也很有禮貌，今年年初還很開心和她分享自己學木工多年，即將可以「出師」，想不到竟然輕生，才知道他心裡其實很孤單，為了引起大家注意，平日表現得很好，但是在缺乏愛的環境中長大，也因此用極端的方式離開。

「有太多高關懷的孩子，很需要幫助。」許素芬說，有很多高風險、高關懷的孩子，在政府關注的名單外，但是確實需要很多資源來協助，希望政府能夠重視，若是有能評估孩子的物質、心境的量表，就能知道孩子的需要。

她也特別呼籲政府，建立「特殊平台」，讓這些孩子有地方可以求助，有人可以成為他們的朋友，在生命有困難時，也有人伸出援手。

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