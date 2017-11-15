基隆產博會有弊？ 議員爆憑空冒出425萬元

2017-11-15 20:46

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆城市產業博覽會10月底風光落幕，參觀人次逾30萬，國民黨市議員俞叁發今天在市政總質詢上，大力誇讚市長林右昌與市府團隊活動辦得很成功，但他話鋒一轉，指議會明明通過1150萬元預算，最後卻花了1575萬元，中間的425萬元哪來的？對此，林右昌表示，是交通部、農委會分別給予的預算補助，過程完全沒有問題。

俞叁發說，市府原編列預算1350萬元，議會刪除200萬元，通過1150萬元預算，但最後卻花了1575萬元，市府產業發展處長林青海先澄清是中央有補助，但俞叁發質疑市府此舉是先斬後奏，錢花了再送議會審查。

林右昌說，產博會讓外縣市對基隆產業發展有充分了解，原本活動僅規劃3天，相關顧問討論後，覺得3天太短，建議9天較恰當，契約裡有保留擴充的空間，由交通部、農委會分別給予預算補助，產發處再做預算墊付的程序，完全沒有問題，預算增加主要是3天變9天的關係，從結果來看，9天都還有點短，應該延長。

俞叁發聽完林右昌說明後表達理解沒有異議，他說，支持往正向發展，但希望不要再有類似情事發生。另外，俞叁發也詢問產博會遊覽車次與志工便當錢來源，他指有聽到外界說，遊覽車1輛4000元由市府出錢；對此，林青海澄清來參觀的遊覽車、志工便當錢都是來的人自己出錢，市府並未幫忙出到一毛錢。