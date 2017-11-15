明水氣減少高溫31度 週六再變天低溫15度

明天東北風減弱，明顯回暖、降雨也減少。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-15 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕明（16）日東北風減弱，逐漸轉為偏南風，氣溫明顯回升，全台最高溫可上看31度；各地水氣減少，西半部大多是多雲到晴天氣，東半部山區偶有陣雨。

據《中央氣象局》預報，明日降雨方面，由於水氣減少，西半部地區大都是多雲到晴的天氣，只有在東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

溫度方面，北部地區及宜花高溫都可以來到26到29度左右，中南部地區高溫上看30、31度，較為溫暖到有些悶熱，不過夜晚清晨依舊有涼意，各地低溫約只有21、22度；降雨部分，由於水氣減少，西半部地區大都是多雲到晴的天氣，只有在東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

據《天氣風險》指出，這3天各地溫度一天比一天高，降雨也越來越少，但是到了週六天氣將會有很大的轉變，北方高壓將會加強並且一舉南下，北部高溫會明顯下滑至15度左右，並且會一路延伸到中南部，都會有明顯降溫情況，中南部高溫剩下19度左右，需多注意溫差；中部以北到花東天氣狀況從週六開始轉為有雨，南部則是多雲。

空氣品質方面，明日高屏為紅色警示，中部及雲嘉南為橘色提醒，其餘地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。