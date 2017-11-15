竹縣寶山鄉寶二水庫「橘子路跑」鬧雙胞

2017-11-15 20:16

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣寶二水庫環湖橘子路跑活動已陸續舉辦3屆，這次卻出現兩個團體先後申請路權辦路跑，寶山鄉關懷鄉土文化促進會和寶山鄉農會都申請，且活動時間都選在同一個週末，活動鬧雙胞，讓外界霧裡看花。

水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，任何機關社團提出申請，該局都會依規審核路權，絶無偏袒情事，已核准寶山鄉關懷鄉土文化促進會2018年2月25日在先，但寶山鄉農會尚未取得路權，卻已上網公告路跑的時間和地點，不尊重主管機關權限，因此該局原則上不再許可農會於明年2月24日的路權。

寶山鄉農會今天發佈新聞稿表示，農會前總幹事李筱華夫婿童寶章所屬的寶山鄉關懷鄉土文化促進會，為協助寶山鄉農會，3年多來協助農會辦理橘子路跑活動，但不能代表農會，北水局卻不察，誤認該促進會就是代表農會，因此先行將場地租借給該會。

寶山鄉農會表示，該會11月初提出申請，寶二水庫管理中心告知「已租借給農會了，才發現該單位並非寶山鄉農會」；農會退而求其次，提出2月24日申辦活動，並和協力廠商做整體規劃及完成簽約。農會認為北水局依法沒有理由不租借場地，且逾本月13日的回覆期限，遲遲不予回應，農會要抗議北水局行政不中立，更質疑遭政治力介入。

寶山鄉關懷鄉土文化促進會理事長童寶章駁斥農會說法，他表示，該會主辦的橘子路跑活動，10月5日即行文北水局申請路權並已核准，公文及計劃書抬頭清楚為該促進會，北水局怎會誤認？農會遲至11月初公佈路跑活動，且故意選在前一天的2月24日申請路權，但促進會為場地佈置，早在其前已向北水局申請租借場地。

童寶章說，路跑活動自10月24日網路報名後，該會透過管理中心與農會協調，表達希望合辦或者取消2月28日雨天備案讓給農會，也建議農會提早或延後一週，免得報名者混淆，但都被農會拒絕。

邱忠川說，因兩會的路跑活動僅相隔一天，對於照顧農民難有效益，且造成跑友混淆，因此局長和他曾3度拜訪農會溝通，希望提早或延後舉辦，但未被農會接受。

不過，兩場路跑活動名稱和內容都十分相似，參賽者都可獲贈橘子一箱，有不少農民「樂觀其成」。但也有農民直言，都是選舉恩怨，導致地方不和諧，希望能夠資源整合，才是寶山之福。

  • 新竹縣寶二水庫環湖橘子路跑活動已陸續舉辦3屆，今年卻出現寶山鄉關懷鄉土文化促進會和寶山鄉農會兩單位鬧雙胞的情況，讓外界霧裡看花。（新竹縣政府提供）

    新竹縣寶二水庫環湖橘子路跑活動已陸續舉辦3屆，今年卻出現寶山鄉關懷鄉土文化促進會和寶山鄉農會兩單位鬧雙胞的情況，讓外界霧裡看花。（新竹縣政府提供）

  • 新竹縣寶二水庫環湖橘子路跑活動已陸續舉辦3屆，今年卻出現寶山鄉關懷鄉土文化促進會和寶山鄉農會兩單位鬧雙胞的情況，讓外界霧裡看花。（新竹縣政府提供）

    新竹縣寶二水庫環湖橘子路跑活動已陸續舉辦3屆，今年卻出現寶山鄉關懷鄉土文化促進會和寶山鄉農會兩單位鬧雙胞的情況，讓外界霧裡看花。（新竹縣政府提供）

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