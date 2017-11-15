竹縣寶山鄉寶二水庫「橘子路跑」鬧雙胞

2017-11-15 20:16

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣寶二水庫環湖橘子路跑活動已陸續舉辦3屆，這次卻出現兩個團體先後申請路權辦路跑，寶山鄉關懷鄉土文化促進會和寶山鄉農會都申請，且活動時間都選在同一個週末，活動鬧雙胞，讓外界霧裡看花。

水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，任何機關社團提出申請，該局都會依規審核路權，絶無偏袒情事，已核准寶山鄉關懷鄉土文化促進會2018年2月25日在先，但寶山鄉農會尚未取得路權，卻已上網公告路跑的時間和地點，不尊重主管機關權限，因此該局原則上不再許可農會於明年2月24日的路權。

寶山鄉農會今天發佈新聞稿表示，農會前總幹事李筱華夫婿童寶章所屬的寶山鄉關懷鄉土文化促進會，為協助寶山鄉農會，3年多來協助農會辦理橘子路跑活動，但不能代表農會，北水局卻不察，誤認該促進會就是代表農會，因此先行將場地租借給該會。

寶山鄉農會表示，該會11月初提出申請，寶二水庫管理中心告知「已租借給農會了，才發現該單位並非寶山鄉農會」；農會退而求其次，提出2月24日申辦活動，並和協力廠商做整體規劃及完成簽約。農會認為北水局依法沒有理由不租借場地，且逾本月13日的回覆期限，遲遲不予回應，農會要抗議北水局行政不中立，更質疑遭政治力介入。

寶山鄉關懷鄉土文化促進會理事長童寶章駁斥農會說法，他表示，該會主辦的橘子路跑活動，10月5日即行文北水局申請路權並已核准，公文及計劃書抬頭清楚為該促進會，北水局怎會誤認？農會遲至11月初公佈路跑活動，且故意選在前一天的2月24日申請路權，但促進會為場地佈置，早在其前已向北水局申請租借場地。

童寶章說，路跑活動自10月24日網路報名後，該會透過管理中心與農會協調，表達希望合辦或者取消2月28日雨天備案讓給農會，也建議農會提早或延後一週，免得報名者混淆，但都被農會拒絕。

邱忠川說，因兩會的路跑活動僅相隔一天，對於照顧農民難有效益，且造成跑友混淆，因此局長和他曾3度拜訪農會溝通，希望提早或延後舉辦，但未被農會接受。

不過，兩場路跑活動名稱和內容都十分相似，參賽者都可獲贈橘子一箱，有不少農民「樂觀其成」。但也有農民直言，都是選舉恩怨，導致地方不和諧，希望能夠資源整合，才是寶山之福。