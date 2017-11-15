南台灣下雪啦！ 業者「耶誕人工雪」每週末飄雪花

百貨廣場飄起雪花，路過民眾拿起手機自拍直呼好浪漫。（記者王捷攝）

2017-11-15 20:02

〔記者王捷／台南報導〕冬天最期待的節日耶誕節，各種消費活動都會推出耶誕節專案，或是擺出最有耶誕氣氛的耶誕樹，不過國內看耶誕樹卻沒有飄雪，令人覺得耶誕減一味，但是台南的百貨公司聽到了，引進無毒的製雪機、打造耶誕村讓人造雪花灑滿整個百貨廣場，業者指出，人造雪在耶誕節前每個週六、日都會灑雪，歡迎民眾來打卡留念。

百貨公司獨家推出人工造雪機，將在即日起的每週六、日的下午六點到晚上九點，整點廣場都會下雪，下雪機開放時間一路到耶誕夜當晚，絕對會給民眾最有氣氛的耶誕節。昨日廣場的耶誕樹點燈，同時打開下雪機，民眾看到驚呼好浪漫，紛紛拿起手機自拍。

業者指出，百貨廣場的耶誕樹，提早一個月前點燈，除了全國領先的造雪機外，還以專櫃品牌打造耶誕村，用裝置藝術與消費者一起過節。另外，昨日的點燈活動，與台南家扶中心一起舉辦，百貨廣中臨時架起了耶誕老人小屋，引起排隊領神秘禮物的熱潮。

其他的百貨業者指出，耶誕活動目前還在規劃中，跟往年一樣有全台南最高的耶誕樹；另一間百貨則表示，該間百貨的耶誕活動是創館三年來首次舉辦，活動內容將要保密，希望民眾敬請期待。