竹縣議員要求讓「數位原民」也能培養良好人際互動

2017-11-15 19:59

［記者黃美珠／竹縣報導］要讓「8年級後段班」的「數位時代原住民」，放下手中的3C產品後，仍能跟人群建立起良好的互動，國民黨籍新竹縣議員賴江海要求縣府教育處，各級學校落實體育教學、按表操課，就可以辦到！

賴江海說，落實體育教學可以強健體魄，又可以從中建立良好的人際關係互動，就算只是大隊接力而已，也能培養出團隊合作的精神。

他強調，上體育課不是在乎成績輸贏，只要大家習慣跑跑跳跳、動一下，我們的國家就會強盛。畢竟人不能脫離群體生活，如果從小就沒有良好的人際互動，將來也很難在社會上立足，所以請教育處務必要求各校，體育課要按表操課、確實落實。

他今天總質詢時也抨擊，新竹縣就是一向不重視體育運動才導致剛落幕的全國運動會僅拿3面金牌，別說新竹市有9金，就是人口和預算都比新竹縣少的南投，表現都在新竹縣的前面。

賴江海要求縣府教育處收回體育館不要再委外營運。因為委外就營利掛帥。如果縣府自營管理，可以多爭取優質的全國性各類賽事來到竹縣舉辦，從中才可以提昇新竹縣的運動風氣，對全縣的體育發展才有幫助。

縣府教育處長劉明超說，其實今年10月剛落幕的全國運動會，新竹縣總共拿3金、10銀、14銅，比去年多了10面獎牌，表現算是不錯。劉明超說，會不如新竹市，那是因為光是游泳的各類分項就十分多，新竹市在這個部分確實頗有斬獲。

賴江海說，現在很多學生數少的小校，動輒就以沒有專任的體育老師，來作為沒有辦法上體育課的藉口，他認為這是推託之詞。

劉明超說，確實學校會因師資結構的問題，造成無法聘請專任體育老師。該處因應之道，就是推動教師培養第2專長，也就是送縣內的老師到各大專院校去進修培養第2專長，未來計畫以此平衡校內的師資。

劉明超還說，由於有不少學校反應，指他們在計畫發展某些體育項目時卻碰上缺乏這些項目師資的問題。因此近年該處也修改了體育老師的甄試資格，從以前沒有特別要求一定要體育相關科系畢業才能報考，現在改為必須要體育相關科系畢業才行。如果個別學校有相關的特定專長要求，也會直接把這個項目納入考試的專業科目作為選才依據。