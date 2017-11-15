想不想吃西拉雅風味餐？ 南市「開桌」上菜

西拉雅聚落風味餐是今年西拉雅文化節重頭戲。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-15 19:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕你對西拉雅認識有多少？「第6屆台南市西拉雅文化節」，以Misala mavoke共享西拉雅為主題，將推出「西拉雅好食光」等系列活動，今天南市代理市長李孟諺「開桌」端上菜，為今年西拉雅文化節揭開序幕宣傳。

李孟諺表示，「Misala mavok」西拉雅語意思為「一起來用餐」，這也是西拉雅文化節首次整合各西拉雅聚落特色美食為風味桌菜，用「呷桌」這樣的美食文化為主軸，並搭配聚落導覽小旅行，期盼透過活動不斷推廣，讓民眾更加了解認識西拉雅文化。

文化節活動，包括「西拉雅好歌聲」於12月2日下午在台南文化中心假日廣場，將由西拉雅、原住民、客家歌手及團體、西拉雅聚落小學等參與演出；「西拉雅好食光」於12月9日邀請民眾來頭社聚落呷桌，並搭配頭社、六重溪、九層嶺、左鎮及北頭洋聚落等，推出套裝體驗微旅行，報名限額300名。

民族事務委員會主任委員汪志敏表示，南市西拉雅族人將近兩萬名，市政府陪伴西拉雅族推動正名原住民身分和復振文化，今年文化節也以「西拉雅好正」為主題，9日在西拉雅文化會館開舉辦正名運動展，希望大家一起來認識西拉雅。