南鐵地下化林森站僅12個汽車停車位？市府說原由

未來的南鐵林森站緊鄰榮民之家，市府表示，榮家搬遷後會增闢停車場。解決停車需求。（記者蔡文居攝）

2017-11-15 19:47

〔記者蔡文居／台南報導〕規劃中的台南市鐵路地下化林森站，被質疑車位嚴重不足，市議員曾順良今天質疑堂堂一個車站，未來預計只能停12部汽車，這樣的停車位夠嗎？要求市府重視。

都發局長莊德樑則說，此案將因榮家搬遷後重新規劃，會規劃增闢停車場，增加停車位，解決停車需求。

曾順良表示，佔地5.7公頃的榮民之家即將搬遷到永康的榮民醫院旁，原址市府正在進行都市計畫通盤檢討中，但目前卻出現一個問題，主要是鐵路地下化的都市計畫變更台南市主要計畫案，設置在崇明七街的林森站停車位嚴重不足，扣除基地入口無障礙空間建築退縮及必須開放的的綠美化設施外，僅剩下220坪的停車空間，預計可停12部汽車、116台機車及151台腳踏車。

曾順良質疑該，這樣的停車位夠嗎？尤其在鐵路地下化計畫書內有提到停車空間需要400坪，加上林森站還設置在住宅區旁，未來營運絕對會對當地交通造成嚴重衝擊。

他說，都市計畫趕不上變化，他建議利用鄰近的榮家用地做整體規劃，盼除了增加綠地外，也能補足停車位空間，避免將來造成當地車潮無法抒解。