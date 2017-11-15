苗栗零安樂死反效果 民眾棄養不減反增

每隻犬籠大概依體型大小收容５～６隻狗狗。（記者鄭名翔攝）

2017-11-15 18:44

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣動物保護防疫所近日於頭份市、竹南鎮連辦兩場流浪動物送養活動，雖許多民眾前往與狗貓嬉戲，但實際認養情況卻明顯下滑；自從今年2月16日起全台實施零安樂死政策後，苗栗收容所也面臨收容超額的困境，原最大收容量為140隻，最高曾收容至137隻，目前約維持100隻上下，但民眾棄養情況也提高，雖零安樂死政策美意希望讓貓狗有更多生存機會，卻也衍生許多問題。

根據農委會統計，苗栗縣動物收容所收容上限為140隻，最高時在9月曾收容137隻，平均所內自然死亡率約11%，認養率平均約70%。自從零安樂死政策上路後，收容所面臨更大壓力，有些民眾會因為貓狗送到所內不會被撲殺，因而棄養；再加上民眾通報捕抓野狗等數量不減，使得所方在人力及圈養空間都逐漸吃緊。而在推動認養上，有意願的民眾也明顯下滑，讓零安樂死的美意變相成一道緊箍咒。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義表示，為解決收容量逼近爆滿的情況，所方也推動3段式措施，首先是落實教育宣導，至各國中小進行生命教育課程，希望動保觀念從小札根，另外每年也舉辦140幾場下鄉巡迴施打狂犬疫苗並植入晶片，而對棄養民眾最高也可開罰至20萬元；其次則是採取人道精確捕捉，只抓具攻擊性並可能危害環境的犬隻，控制捕捉野狗數量；最後也陸續在縣內18鄉鎮巡迴舉辦送養活動，平均每月2~4場，並與動保團體、獸醫院等合作，另也輔導工作犬至機構服務等，希望提高毛小孩被認養機率。

而目前收容所每日也配有二至三名獸醫師及兩名清潔人員維護犬隻生活環境，並依照狗狗的體型大小分籠照護，若有傳染疾病則會隔離處理。但動物保護防疫所保護收容課課長潘翊誠也強調，目前在動物源頭管制顯然無法跟上零安樂死政策的實施，原本的美意就宛如緊箍咒，犬隻被送至收容所後，常也因環境不熟而互相攻擊，且只能待在籠中有如終身監禁，若再持續增加動物收容，恐使環境更加壅擠，毛孩生存條件也會更糟。

目前所方已向農委會申請2300萬元補助，將增設貓舍及生命教育視聽室，另也會爭取3500萬元經費，希望擴建園區，使收容數量可提升至300隻，並增建寵物公園，讓狗狗有更好的活動空間。目前所內也依法針對有攻擊性、過於孱弱或患有難醫治傳染病的狗進行人道撲殺，希望改善所內環境，但治本之道，仍在民眾須抱持「認養不棄養」的觀念，才能搭配零安樂死的政策，給予貓狗更好的生活環境。