台中幼童軍聯團活動 重訪大肚王國狩獵場

2017-11-15 19:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市國小幼童軍聯團活動今天於大肚環保公園展開，有全市46個國小、980名幼童軍參加，要透過各項考驗，讓小朋友學習培養冒險的精神，擁有應變與解決問題的能力。

教育局每年舉辦2次幼童軍聯團活動，讓全市各校幼童軍透過技能考驗，並輔以小隊、徽章及榮譽制度，學習童軍知能。106學年度第1學期的活動由大肚國小承辦，大肚國小師生以大肚王國瀑拉族少女的「汲水舞」舞蹈表演迎賓，場景與歷史相互呼應。

主辦學校大肚國小校長李新揚擔任營主任，他說，選在大肚環保公園舉行活動，在於這裡是過去原住民建立的大肚王國的狩獵場所，過去原住民自給自足的生活，正好與童軍學習生活自立的精神相同，讓小朋友們有身歷其境之感。

教育局說，大肚環保公園原為大肚鄉垃圾掩埋場，經多年復育，已不見滿山滿谷的垃圾，成為是一座綠意盎然的休閒公園，設有壘球場、兒童休憩區、生態蝴蝶園、瞭望台及登山步道等，兼具生態與環保特色。

教育局說，童軍活動是一種生活教育，彌補學校和家庭教育的不足，而孩童從事童軍活動，可從做中學、學中做，發展自我的智識、培養冒險的精神，以及好奇的心發掘自身價值。

教育局指出，童軍活動中的小隊制度著重團體合作，可發展養成領導力、團體技能和個人責任，透過活動規劃培養孩童擁有應變與解決問題的能力，未來將持續推動童軍教育，協助孩童面對多元的社會挑戰。