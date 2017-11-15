放生亂入？墓園打造公園水池 滿池錦鯉詭變吳郭魚

佳冬鄉溫馨家園促進會就地取材，將已遷葬的墓穴填土打造小島，在水泥牆內灌水，儼然成了公園水池。（記者陳彥廷翻攝）

2017-11-15 18:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣佳冬鄉東角公墓部分禁葬區，由佳冬鄉溫馨家園促進會著手「公墓公園化」，上週末還獲得縣府環保志工績優團體獎殊榮，他們將已遷葬的墳墓改建成魚池，並養著滿池漂亮的錦鯉和孔雀魚，但日前美麗的魚竟「不翼而飛」，而搶救打撈到的，卻是大批吳郭魚，促進會理事長陳平洋大嘆：「難道又是放生惹的禍？」

墓園改成水池你看過嗎？佳冬鄉溫馨家園促進會認養鄉內已禁葬的墓園，100年開始號召志工清除髒亂點，填土、清除雜草石礫、種植花草樹木並製作解說牌，原本恐怖又髒亂的公墓垃圾堆，現在是明亮的散步休憩的公園，理事長陳平洋還打破忌諱，就地取材把已遷葬墓穴填土變小島，在水泥牆內灌水，儼然成了公園水池！

陳平洋在池內放養錦鯉、孔雀魚，還種上蓮花，每到開花季紅白一片美不勝收，不過，日前他發現顏色鮮豔錦鯉減少了，孔雀魚更幾乎全部不見，再找時間清空魚池，希望找出原因，並搶救活魚，但沒想到放完水，竟「只」撈出他從未放養的吳郭魚達十數隻，令他傻眼！

「吳郭魚較兇猛會亂咬！」陳平洋無奈指出，池子是觀賞用池，但沒想到現在卻沒剩半隻錦鯉，推測是有人亂放生，但吳郭魚個性兇猛，別說小的孔雀魚，大如錦鯉也是被咬到受傷再蠶食，令人無奈，呼籲別再隨意放生反而破壞原有生態。

不過，陳平洋認為這應該是無心之過，他並未氣餒，會持續改建墓園，變成大家休憩的好所在。