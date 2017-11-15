氣候變遷表現指標倒數第7 學者：不能老當成別人的事

2017-11-15 18:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕聯合國氣候變化綱要公約第23次締約國大會（UNFCCC COP23）正在德國波昂舉行，「看守德國」（Germanwatch）與歐洲氣候變遷行動聯盟（CAN-Europe）今第10度公佈全球57國「氣候變遷表現指標」（Climate Performance Index）年度評估結果，台灣和去年一樣在後段班，還下滑2個名次，名列第54名、倒數第7。

報告認為，沒有國家值得獲選前3名，所以前3名從缺。因為評估方式改變，除了過去名列前茅的瑞典（第4名）外，立陶宛（第5名）與摩洛哥（第6名）是首度列入最佳3國； 而除了美國因為川普逆轉氣候變遷政策導致下跌外，後段班成員改變有限。至於台灣今年名列第54，與過去相較名次下滑2名，從去年倒數第10名變成倒數第7名。緊追在台灣之後的是哈薩克、美國、澳洲、南韓、伊朗與沙烏地阿拉伯。

今年台灣最差的項目落在「每人每年平均溫室效應氣體排放」及「每人每年平均能源使用」，排名58、倒數第3；其次為「增溫不超過攝氏兩度」，名列57、倒數第4；「國內氣候變遷政策」則是名列52、倒數第9。不過也有項目表現稍微好一些，「再生能源發展趨勢」是排名22、「國際氣候變遷政策」則為第27名。

台灣大學大氣科學系教授徐光蓉指出，台灣因為缺乏國際參與空間，一方面消極看待國際公約，另方面又十分在意國際社會對台灣的觀感，每年一度的「氣候變遷表現指標」評比也受到不少關注，但這些關心沒能轉化成行動，台灣多數人認知到氣候正在改變，卻總認為這是發生其他人身上、單純的環境保護議題。

徐光蓉說，上週看守德國才公布「全球氣候風險評估」報告，去年的數度風災， 讓台灣一舉躍升至2016年全球風險最高第7名，台灣不僅是製造氣候變遷的主要元兇，更隨時可能成為氣候變遷的受害者，因此面對「氣候變遷表現指標」的評估報告，不該只試圖辯解，更應該設法動員整個社會，積極進行台灣的能源轉型。