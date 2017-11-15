綠島地熱發電試驗計畫 預算加碼拚年底開工

2017-11-15 17:54

〔記者林菁樺／台北報導〕政府推動再生能源，台電瞄準綠島，已啟動地熱發電機組試驗性計畫，預定鑽鑿2口試驗井，但多家廠商皆反映台電預算過低，台電日前加碼2千萬，預定年底前可望決標，最快明年底可設置200瓩裝置量的發電機，台電表示，若地熱產能夠多，未來發電量有機會上看0.4萬瓩，可供綠島半數以上用電。

根據台電規劃，綠島地熱發電開發計畫屬於4年期的長程計畫，第一階段為先期試驗發電，並於去年啟動資源探勘及鑽井工作，台電表示，相關地熱開發工作委託工研院綠能所研究，日前公告招標預算為7200萬元，其中，中油曾來投標，卻開出約2.5倍、1.9億的金額，令台電大喊吃不消!

台電指出，日前共歷經3次流標，主要是多家廠商認為預算太低，因鑽鑿井深度達到1000公尺，需要使用不鏽鋼管料，相關廠商反映材料價格上揚，台電決定為此增加1600萬元，另外還有離島運輸風險等，整體工程共加碼2000萬元至9200萬元。

台電透露，目前有2家廠商進入最終審查，預定12月初決標，鑿井的施工期程大約需1年，也就是最快明年底可開始設置發電機組。台電主管指出，地熱是屬於基載電力的再生能源，若能量夠穩夠多，發電量有望擴增至0.2至0.4萬瓩，屆時將可供給綠島一半以上的用電量。

除了綠島，台電也將加快推展地熱腳步，下一波鎖定宜蘭土場、台東金崙等地區，台電再生能原處已著手進行相關研究；根據行政院規劃，地熱發電到2025年目標發電量為20萬瓩，目前已有7案、共1.2萬瓩正進行規劃與開發中。