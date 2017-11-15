冬遊澎湖 沿菊推出冬至文化小旅行

2017-11-15 17:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最大旅遊入口網站：沿著菊島去旅行，繼夏季各項精緻遊程後，今年冬天又推出澎湖冬至文化小旅行，以澎湖冬至文化特有的雞母狗，茼蒿菜繭為號召，歡迎民眾報名體驗，12月每周六日及12月22日冬至為固定舉行，其餘視人數而定。

由於地理位置隔絕，澎湖冬至有別於台灣本島的應景習俗，所謂雞母狗就是將米「煨」成「米卒」，再將之搓出牛、羊、豬、魚、雞、鴨、元寶或金瓜等等形狀，大小約一個雞蛋，點上幾點的「紅花米」沾點喜氣；菜繭則是用糯米製作成「米卒」，鹹粿長得宛如包大顆水餃，每個鹹稞大小約一個手掌大小，裡頭包的餡包括高麗菜、澎湖夏季曬存的小管干、肉絲、蝦米、香菇等等，蒸熟後食用。

全世界12月過聖誕，澎湖人12月則過冬至，獨步文化的澎湖冬至文化小旅行，沿菊12月溫暖體驗，前進馬公市興仁里，在歷史建築內與聚落裡感受冬至文化與澎湖民俗美食，歡迎報名享受冬季裡溫暖的美食與文化風情。

冬至文化小旅行是在下午2時30分至5時，除了每周六日及12月22日冬至日外，其餘時間只要人數達12人就可成行，每人報名費600元，意者可填寫報名表單填寫網址：https://goo.gl/b91VdB、電話報名：069260302，週四至週一每天上午9點至下午6點、LINE 報名 ：LINE搜尋phseatw或0966732722。