空污假台中永遠放不到？ 環團、市民質疑打假球

台中市進入空污季，日前市區空氣污染、天空灰濛濛。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-15 17:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市進入空污季，環保局訂定「空氣品質嚴重惡化防制措施草案」今天舉辦公聽會，針對空污達一級嚴重惡化程度（AQI＞400） 即達停班、停課標準，但環團批評這根本永遠放不到，而且AQI（空氣品質指標）不即時、數據延遲，質疑打假球，環保局強調，這是在不違反環保署母法框架下訂定，且台中已加嚴標準。

「台中市空氣品質惡化防制措施草案」目前依環保署制定「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」規範制定，防制措施依環保署空品測站AQI值，將空品惡化程度分為五級，包括二級預警（AQI>100）、一級預警（AQI>150）、三級嚴重惡化（AQI>200）、二級嚴重惡化（AQI>300），及一級嚴重惡化（AQI>400）

當空品達預警一級（AQI＞150），教育局將通告高中以下學校及幼兒園停止戶外活動及運動競賽；三級嚴重惡化（AQI＞200），成立防制指揮中心，台中市前30大工廠將配合降載減少排放量10%、禁止一至三期老舊之柴油大客車與大貨車於本市行駛；二級嚴重惡化（AQI＞300）程度，禁行二行程機車及禁止市內有怠速行為。

一旦空污達一級嚴重惡化（AQI＞400）時，由中央主管機關發布隔日空氣品質達一級嚴重惡化時，即達停課標準，市府就能如颱風假決定是否停班停課，納入緊急防制措施。

針對環團質疑啟動門檻太高、且AQI數據延遲，台中市有16座空品測站，卻只引用5座環保署空品測站（忠明、大里、西屯、豐原、沙鹿），建議納入台電5座測站，並參考PM2.5指標或微形空品監測器。

環保署主秘商文隱強調台中市絕無打假球，環保署的防制辦法參考各國訂定，草案依其規範，六都在空污假等標準相同，而且台中市更加嚴格，測站只要一站達標就全市啟動防制，且這次擴大工廠管制範圍，從前20大增加到前30大共91家工廠，必須配合降載、減排，並納入許可證核發條件。

台中火力發電廠則在公聽會建議，管制工廠排除電力業、須2站空品站達標再執行、自主減排不應納入許可證條件，商文隱則反駁，該法一體適用，不會排除個別業者，而此場為第2次公聽會，將綜合各方意見參考修定，如無重大爭議，經市長簽核後，最晚年底前公佈實施。