總統加持「鄉長茶」 正港台灣茶溪州飄香

2017-11-15 17:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉長黃盛祿種植近300棵「台灣原生種肉桂樹」，多年來摘取肉桂葉曬乾後，沖泡肉桂茶接待客人，入主公所後，也拿來招待洽公鄉民，因茶韻甘甜、生津止渴獲得洽公民眾好評，「鄉長肉桂茶」名聲不脛而走，公所用它當作伴手禮，省下每年近5萬元的茶葉費和禮品費用。

這款「鄉長茶」也獲得總統蔡英文的加持，多年前蔡英文初次拜訪黃盛祿的舅舅，也就是詩人吳晟，吳晟就端出「肉桂茶」招待蔡英文，蔡英文啜飲後，驚訝地詢問「這是什麼茶？」吳晟說「這是正港台灣茶」，蔡英文一臉狐疑「怎麼有這種台灣茶！」吳晟道，「台灣原生種的肉桂茶」，肉桂葉曬乾，熱水沖泡的茶葉，保證天然、無農藥殘餘。後來，蔡英文多次拜訪吳晟和溪州鄉，她曾說，一喝到「這一味」就知道來到溪州。

事實上，吳晟當年在地方「揪團」種台灣原生樹種，時任北斗偵查隊長的黃盛祿就第一個響應，黃盛祿種植3分地共300棵，初種時，林務局鼓勵民間平地造林，免費提供樹苗，舅甥倆不會分辨「大陸陰香」與「台灣土肉桂」，種了2年才發現種到「大陸陰香」，後來林務局坦承疏失，補給貨真價實的台灣土肉桂，目前園裡的肉桂樹都是後來植栽，樹齡都逾10年，供應公所所需綽綽有餘。

黃盛祿後來當選鄉長，他說，公所裡每天拜訪的鄉民不絕於途，按往例都用「台灣高山茶」待客，但公所經費有限，茶葉等級不高，一天下來大量茶湯下肚，經常脹氣撐肚，於是他改泡「肉桂茶」，沒想到這一款「總統加持的台灣茶」也很適合其他人。

他說，肉桂茶非常利尿，「本草綱目」也有紀載，最重要的是田裡有300棵，肉桂葉要多少有多少，由於詢問者眾，公所還把它當作伴手禮，鄉民樂得拿回去泡茶或滷豬腳、牛肉。

吳晟說，溪州鄉擁有台灣面積最大的平地森林，也是國內最重要的苗木產區，台灣原生樹種的肉桂樹葉不虞匱乏，而且沒有農藥殘留，是最有健康概念又最有台灣味和溪州味的「台灣茶」。