中央明年推新節電 南市拚3年後省7千萬度

台南配合中央明年新節電運動，擬定行動方案，目標3年後節電7千萬度。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-15 17:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕明年中央將推動新節電運動，南市經發局研擬行動方案，今天在市政會議報告，將落實各項工作計畫，有信心在3年後節電7千萬度（109年較105年節電1%）的目標，未來還將結合沙崙綠能科學城等低碳及多元能源開發措施，讓台南成為全國節電示範城市。

南市105年用電量264億7300萬度電，為6都最少；105年節電率則在6都排名第2。

經濟部過去曾推出「縣市智慧節電」方案，設定節電目標，但各縣市均未達成，今年經濟部再接再厲，7月份核定「新節電運動方案」，總預算約159億元，由中央主導部分已先行啟動，縣市共推住商節電方案預計明年開始實施，該計畫經費為75億元，主要分為節電基礎工作、設備汰換，以及因地制宜計畫3大部分。

經發局表示，工業部門、政府機關、建築都屬於中央管轄範圍，各地方的服務業與住宅，則是縣市政府輔導節電主要對象，南市將成立專責組織、培育志工，並調查用電資料，作為後續能源政策分析，以及成立稽查小組，負責節能教育與推廣工作。

經發局規劃設備汰換部份，將投入約3億9千萬元經費，主要項目包括汰換機關學校、營業場所、停車場等場域的老舊無風管冷氣及T8/T9耗電燈具，預估將汰換2萬台無風管冷氣、20萬具辦公照明燈具，與5萬盞停車場照明設備。

南市代理市長李孟諺強調，節電要成功，關鍵還是在民眾自發行動以及公私協力合作，相關局處要動起來，積極推展各項計畫，讓「節電」成為台南文化的一部分。