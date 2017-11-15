又見魚群死亡 中市柳川撈出1200公斤魚屍

烏日前德橋下的柳川，出現大量死亡的魚群。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-15 17:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市又出現大量魚群死亡。

中市烏日光德國中旁的前德橋下的柳川，昨日傍晚被民眾發現有大批的魚群死亡，現場發出濃重的臭味，市議員吳瓊華接獲民眾通報，通知環保局進行水質檢測及死亡魚隻的打撈，並於今日前往會勘，只見柳川的人工魚礁死了大批的魚群，她當場要求環保局調查是否有工廠利用下雨天偷倒廢水，不要年年都在柳川發生同樣的狀況。

環保局稽查大隊昨日傍接獲市議員吳瓊華服務處通報後，便前往進行水質的檢驗，今日並前往柳川打撈魚屍，達1200公斤，大隊長王宗邦表示，已進行水質檢驗，流動的柳川水質並無問題，但浮出大量死魚的人工魚礁內的水質，則是溶氧量過低，只有每公升0.57毫克，而魚群若在1以下就會死亡，環保局也將往上游追查，調查是否有工廠排放廢水。

烏日區光德國中旁的前德橋下的柳川，昨日傍晚出現大量的魚隻死亡，大群魚屍卡在人造魚礁內，附近住戶向市議員吳瓊華通報，吳瓊華則向環保局反映，環保局稽查大隊則於當晚便前往取水檢驗，並於昨天派出清潔隊員到現場進行清理。

吳瓊華表示，烏日前德橋下的柳川，幾乎每年都有出現大量魚群暴斃死亡的情形，每一次請環保局進行稽查，環保局都查不到原因。

吳瓊華表示，昨天傍晚服務處又接獲民眾通報，指橋下又有大量魚群死亡，而剛好前1、2天台中市有下雨，民眾都懷疑，是否上游有工廠利用雨天排放廢水，業者有接暗管，便利用雨水水流較強來排放，待雨勢一停，水流較慢，便發生大量魚群死亡。

吳瓊華表示，環保局應該全力查出是否有不肖業者利用雨天來排廢水，不要年年發生。

其次，吳瓊華表示，每一次都請清潔隊員來協助清理，但清潔隊員所使用的工具相當簡陋，清潔隊員都用網子來撈，清理的很辛苦，有時因網子品質不佳撈不起來，乾脆直接用手撈，希望環保局將其清理的工具升級。

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