椪柑產量增次級品也多 中市收購安果農的心

椪柑已進入盛產季節，果樹上結實累累但大小不一。（記者李忠憲攝）

2017-11-15 17:27

〔記者李忠憲／台中報導〕人算不如天算！豐原椪柑正值盛產季節，果農因前2年颱風造成大量落果，今年預期心理未落實疏果，加上9月乾旱造成產量大增，但次級小果也增加許多，農民憂心造成價格大跌。台中市農業局表示，目前已開始收購次級椪柑，預計收購1702公噸轉製加工品，以降低農民恐慌。

豐原椪柑遠近馳名，產量也是全台中市最高地區，目前雖進入盛產期，原本應該開心的果農卻因今年風調雨順，沒有前2年颱風攪局，結果率大大提高。加上9月前長期缺雨，造成椪柑「長不大」的窘狀，次級品產量大幅提升。農民憂心賣不出去，甚至影響價格，恐怕血本無歸。

豐原公老坪柑桔產銷班長涂俊溢表示，今年椪柑結果率高，農友預期會有颱風沒疏果，結果事與願違。產量看起來變多，但果實比正常的小很多，豐原、石岡、東勢、新社、大坑情形也相同。

中市農業局表示，市面上正常椪柑周徑有25公分以上，今年收購次級椪柑設定在19公分以下，預計到明年1月10日止將向果農以每公斤8元（農業局4元、加工廠4元）收購1702公噸椪柑，由加工廠製成果汁後銷售，協助農民降低恐慌。

潭子區農會表示，目前已經開始配合收購次級品，預計收購205公噸。石岡區農會也說，去年椪柑因颱風農損產量減少，椪柑賣價好；今年椪柑則豐產3成，但小果偏多，預計收購200公噸。