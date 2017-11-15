醫病》腰椎椎間盤突出壓神經痛 醫師：可考慮內視鏡切除

2017-11-15 17:19

〔記者王俊忠／台南報導〕42歲周女1年前出現下背痛，疼痛延伸到右大腿與小腿，站立、走路尤為嚴重，影響日常生活，曾到多家醫院求診、診斷為腰椎4、5節間椎間盤突出併神經根壓迫，患者起初不願手術，但用藥物與復健治療都無效，只好尋求腰椎內視鏡4、5節椎間孔擴大成型術與椎間盤切除術，術後病痛得到明顯改善。

成大醫院骨科主治醫師林政立表示，患者雖接受藥物與復健治療，疼痛卻越來越厲害，也在成醫接受電腦斷層導引脊椎硬膜外注射的神經疼痛阻斷術，但效果只維持1個月，疼痛再復發，症狀嚴重到讓患者終於願意接受手術治療，手術後2週，患者回診拆線時已完全不需要使用止痛藥，走路與日常生活都回復到正常。

林政立說，腰椎椎間盤突出需進行椎間盤切除手術，目前透過合理適應症的選擇，脊椎內視鏡手術有傷口小、組織破壞小、手術視野更清晰、安全性提高及術後恢復較快等優點，研究結果顯示手術成效及復發率與傳統手術相當。

對於腰椎椎間盤突出常壓迫脊椎神經，林醫師指出，若已出現明顯運動功能障礙與大小便失禁，需緊急手術處理；若無前述情況，症狀主要為下肢疼痛或痠麻等，經醫師評估可先做藥物與復健治療；但若保守治療改善有限，需考慮手術治療。

不過，林醫師也強調，並非所有脊椎疾患都能以此手術方式處理，需由專業醫師進一步評估，選擇最合適治療方式，才能達到最理想療效。