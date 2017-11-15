放下紛擾 陳金德首次會勘：綠博廁所絕對不能臭

2017-11-15 17:17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德，今早赴縣議會進行施政報告，下午則暫時放下上任以來紛擾，赴冬山鄉會勘明年綠色博覽會場地。明年綠博訂於3月13日登場，陳金德上任以來首次下鄉，聚焦綠博軟體建設，與縣府人員耗時半小時討論綠博公廁數量、衛生紙丟馬桶等議題，要求規劃單位「廁所絕不能有臭味」，盼在綠博期間提供五星級的品質給遊客。

陳金德上任後因農舍退稅而引發爭議，今早赴縣議會進行施政報告時，還有民團赴議會抗議。今下午陳金德則暫時放下多項政策紛擾，遠赴冬山鄉生態綠舟，視察明年綠博場地。

因歷年綠博均選在武荖坑遊憩區，今年首度移師生態綠舟舉辦，陳金德也裁示，應將蘇澳武荖坑納入第二主題園區，如規劃花海、特色主題活動等，讓明年綠博除生態綠舟外，還有另一處可遊玩。

明年綠博訂於3月13日至5月13日登場，依今年綠博經驗，生態綠舟每日湧入千人入園，遊客增加，停車空間、如廁等需求也變為一項難題。

陳金德指出，環保署推動衛生紙丟馬桶，但公廁管線是否順暢，應該進行盤點。不過，縣府工旅處坦言，「這部分就是卡在經費，須再向中央申請補助」。

陳金德聞言則回，「公廁又沒多少錢，自己編不行嗎」。他強調，明年綠博公廁務必不能聞到臭味，流動廁所位置也要慎選；另外，停車空間也要重新研議，讓遊客到宜蘭能感受到我們的活動是有秩序的。