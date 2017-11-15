減塑園遊會 瑞復邀市民一起做愛心救鯨豚

2017-11-15 17:07

〔記者邱灝唐／台南報導〕一個小型夜市每5分鐘就使用116個塑膠袋，但分解一個塑膠袋需要的時間超過20年，海洋中更有許多鯨豚因塑膠垃圾而喪命。因此，台南瑞復益智中心與美善基金會將於11月18日舉辦減塑愛心園遊會，讓市民親自體會自備購物袋可以有多大的力量。

這次園遊會集結117攤的愛心攤位，除了在地名店蝦到爆蝦餅、茂記安平黑豆花大王、布萊恩紅茶、慕紅豆、惠比壽壽司、木銅咖啡、星巴克、明新肉包、原村蛋糕麵包、米蘭時尚髮型」等大力贊助設攤，瑞復更為了給參加活動的民眾帶來豐富多樣的選擇，肉粽、碗粿、豆菜麵、蝦丸湯、紅豆餅、水煎包、豆花及各式炸物等小吃也是不可少，由於當天是農曆初一，也備有十幾攤素食供選擇。

另外，瑞復表示，除了美食之外，現場還有造型汽球、生活手作小物、遊戲機等，舞台演出亦是精采非凡，吃喝玩樂全部都包辦，還可以攜帶9到10月發票前往稅務局攤位換取超值禮物，其他公家單位宣導攤也準備多樣好禮。

瑞復指出，園遊會將於11月18日週六下午4點至8點在台南大東夜市辦理，歡迎大家蒞臨，也希望市民共同為發展遲緩的嬰幼兒和心智障礙大小朋友盡一份心力，由於中心自籌服務經費共需2千萬元左右，希望市民能透過認養園遊券讓愛心永續。