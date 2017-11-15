太魯閣清水山蜂窩摘除 即日起重新開放

太魯閣清水山步道上月發生山友慘遭虎頭蜂螫咬，太管處封閉步道近2星期進行拆除蜂窩作業，目前已重新對外開放民眾申請入山。（太管處提供）

2017-11-15 17:07

［記者王峻祺／花蓮報導］秋季時節正值蜂群築巢活動繁殖期，太魯閣國家公園管理處近期內頻繁派員巡查步道摘除蜂窩，位在海拔2408公尺高的清水山步道，上月28日發生山友慘遭虎頭蜂螫咬，雖幸運撿回一命，太管處仍封閉步道近2星期，摘除鄰近林道蜂窩，目前已重新對外開放民眾申請入山。

2名葉姓及林姓山友上月28日行經清水山步道時，分別遭到虎頭蜂攻擊，頭部、肩部及臀部都被螫傷，群峰還一度盤旋在山友附近不肯離去，嚇壞同行友人，經花蓮警消入夜馳援後，隔日清晨自大同部落吊掛下山就醫，所幸並無生命危險。

由於入秋後正是虎頭蜂最強悍季節且有共同防禦特性，太管處自9月時陸續派員勘察各步道，若發現林道處有虎頭蜂出沒並築巢，就會立即摘除蜂巢避免蜂群螫傷山友；被列為登山型步道的清水山步道，也因發現蜂巢後封閉2週進行摘除工作，目前則已重新開放民眾進入。

太管處表示，虎頭蜂有共同防禦特性，被螫後會在傷者皮膚留下「警報費洛蒙」，進而吸引愈多蜂群攻擊，呼籲民眾若在山區發現林道附近已有巡邏工蜂時，就應立即折返，切勿直闖距離蜂巢5、60公尺的警戒範圍內，並趕緊通知相關單位前往處理。

為防止民眾入山遭到蜂螫，太管處也提醒山友應穿著淺色衣褲及帽子，避免噴灑香水及髮膠，由於虎頭蜂對聲波相當敏感，入山後也應降低音量，走訪林道時更不要隨意撥弄樹枝、樹葉驚擾蜂群，並多留意人煙稀少的樹叢及路徑。

太魯閣清水山步道上月28日發生山友遭虎頭蜂螫咬，警消獲報後立即上山救援。（記者王峻祺翻攝）

步道上月廿八日發生山友遭虎頭蜂螫咬，經警消上山救援後，順利撿回一命。（記者王峻祺翻攝）