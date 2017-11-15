電信悠遊卡再突破 三方整合推富邦台灣大哥大悠遊聯名卡

2017-11-15 17:07

〔記者黃建豪／台北報導〕台北富邦銀行、台灣大哥大、悠遊卡公司三方合作，今天召開記者會後宣布推出「富邦台灣大哥大悠遊聯名卡」，是讓行動支付、信用卡、電子票證三合一的電信悠遊卡（限定安卓系統、NFC功能手機使用），不僅提供消費者在加值機以現金，就能替手機悠遊卡加值的服務，應用範圍也突破「線上、線上」的界，可在全台9成的感應式支付場景使用。

台北富邦銀行總經理程耀輝表示，這次跨金融、電信、及電子票證三個產業的新服務，可解決消費者手機支付無法自動加值悠遊卡的痛點外，可使用通路數量也是行動支付產業第一，囊括全台9成感應式支付場景（包含全台非接觸式信用卡及悠遊卡約25萬個支付點），更是第一個使客戶可以完全「無卡消費」的發卡銀行。

因應此次合作，富邦台灣大哥大聯名卡、財神卡、及富利生活卡，3張富邦銀行具備悠遊卡功能的卡片，都可以加到Wali APP中進行手機支付、自動加值及享受加值愈多優惠愈多的好處，又以「富邦台灣大哥大悠遊聯名卡」Wali APP自動加值最高10％現金回饋為市場目前最殺的悠遊卡優惠。

悠遊卡公司董事長林向愷表示，這張電信悠遊聯名卡是悠遊卡重要的里程碑，悠遊卡自2016年推出電信悠遊卡，將手機變身悠遊卡，無論乘坐交通工具或進行小額消費，用手機都可輕鬆支付。現在與北富銀及台灣大一起推出手機悠遊聯名卡，將手機上的悠遊卡升級，更於國內首創推出自動加值功能，再也不用擔心餘額不足的問題。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，為了讓支持Wali APP的現有用戶優先享受這個新功能，這次富邦台灣大哥大悠遊聯名卡特別提供僅限Wali APP用戶的預約辦卡早鳥優惠，即日起至11月23B4止，不論新舊卡友只要透過Wali APP預約辦卡，刷卡滿額即享三好禮-美國Mia Toro便利摺疊旅行背包、西華心型小烤盅2入乙組及7-11百元商品卡。