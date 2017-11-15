議員盼發重陽禮金改入帳 張花冠允諾討論修正

嘉義縣議員詹琬蓁希望重陽敬老禮金可選擇匯入帳戶。（記者林宜樟攝）

2017-11-15 17:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議員詹琬蓁針對縣府用現金發放重陽敬老禮金質詢，認為造成不少民眾不便，建議可選擇匯入帳戶，要求明年第一次定期會提出修正方案；嘉義縣長張花冠回應，有許多老人家喜歡重陽禮金親送到府的方式，才會持續由縣府員工送到家，每年綜合規劃處都會協助修正，並答應詹要求，提出修正方案。

詹琬蓁說，曾接獲不少民眾反映重陽敬老禮金可匯入帳戶，以免不在家沒收到，還需再找村里長領取，因此已連續2年要求縣府檢討發放方式，其他縣市多採匯入帳戶減少發放流程與時間，也不需公務人員到處奔波，因此再次建議未來可讓民眾自行選擇領取方式。

她說，縣府雖進行民調，可是1千多份問卷中，60歲以上只有3百多人，而領重陽禮金的是65歲以上老人，該民調不能代表所有老人，建議進行出口民調，領取時直接調查意願。

嘉義縣長張花冠說，多年來採親送發放，許多人覺得領現金感覺很好，很多阿公阿嬤打扮漂亮來領錢，更喜歡數錢的感覺，之前不採匯入帳戶，是擔心不孝子女故意不給長輩，才會希望採本人領取，她允諾會再擬出更好方式，可防弊也能照顧老年人。

嘉義縣長張花冠。（記者林宜樟攝）