為國艦國造培育人才 台船向大學招手

2017-11-15 16:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大引進德國技職教育模式，吸引特斯拉供應大廠巧新科技產學合作，今天又與旗山農工與台船締結策略聯盟，就學、就業一條龍，學子畢業後有機會直升台船幹部。

輔英、旗農與台船策略聯盟簽約典禮在輔英科大舉行，由輔英校長顧志遠、旗農校長徐震魁與台船總經理曾國正代表簽約。

顧志遠表示，配合國艦國造及離岸風電政策推動，台船未來會出現大量人才需求，這次與輔英職業安全衛生系產學合作，協助旗農畢業生就學、就業，不僅提升策略聯盟企業的安全文化，更能增進生產力和競爭力。

徐震魁說，台船及巧新科技公司都是知名企業，校方會邀請資深師傅來旗農電機科、機械科、汽車科及生機科傳授技術，學生畢業可選擇輔英職安系並至企業有薪實習。

曾國正指出，近年來造船業興盛，為培育更多人才，台灣串連產官學界成立台船學院，培育造船及海工產業人才，他強調，企業經營要做得好，安全文化不可少，台船選擇與輔英職安系合作，就是要培育具備技術又有工安專業人才，打造安全零災害職場。

輔英職安系主任鄭立新表示，這次採德國技職教育模式，課程規劃以職安系為主，融入工管、環工及化材系等專業，及企業指定課程，預計明年招收25人，學生每週1至5在廠實習，週六、日在校上課，輔以網路輔助教學。

鄭立新說，專班學生4年畢業後，不僅賺進人生第一桶金，表現優異者可望留任台船及策略聯盟企業。