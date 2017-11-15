提高治安維護能力 南投196輛警用新機車報到！

南投縣警察局新購196輛警用機車，並在今舉辦授車儀式，場面十分壯觀。（記者謝介裕攝）

2017-11-15 17:02

〔記者謝介裕／南投報導〕工欲善其事，必先利其器，打擊犯罪也不例外﹗

南投縣警察局今下午3時許，在縣立體育場舉辦新購警用機車授車儀式，在縣長林明溱校閱後，總數196輛警用新機車，將依各分局需求分配合給外勤員警，期許警察同仁都能落實勤責區查察工作，讓南投治安朝零死角目標努力，民眾生命財產安全更有保障。

南投縣警察局總共有8個分局、785輛警用機車，依規定，警用機車使用年限為6年，惟因經費短絀，目前約有200輛服勤時間從11年至18年不等，十分老舊，不但故障率高，有時還會被民眾揶揄是「銅管仔車」，一旦竊盜等刑事案件發生，如何追賊？因此列為此次汰舊換新的目標，如此全縣警用機車年限均維持在10年內，大幅提高治安維護的能力與機動性。

林明溱指出，在1次巡視派出所員警執勤時，得知許多警用機車使用已逾15年後，雖然縣府財政能力相當有限，但考量南投幅員遼闊，加上工欲善其事，必先利其器，遂在今年編列1000萬元預算，購置巡邏機車185輛、偵防機車11輛，總共196輛警用機車，期許警方在服務百姓、維護治安、掃蕩犯罪上能發揮更大的功能。

南投縣議員曾振炎、廖文賢、蕭志全、游宏達等人表示，為了維護治安、交通與打擊煙毒、槍枝等各種犯罪問題，議員們對於警察局的預算，也都會全力支持，進而提升警方工作的效能，提供縣民更優質、安全的居家環境。