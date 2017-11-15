小一寫「150字心得」家長痛批填鴨教育 引網友熱議

2017-11-15 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕許多的老師為了可以讓學生培養閱讀課外書的習慣之外，還會要求須寫讀後心得，有些人認為是能練習表達自我能力的機會，近日則有位家長因小一的孩子必須寫「150字的心得」，直稱：「填鴨教育！」

根據《爆料公社》文章，該名家長指出小一的學生字都還看不太懂，怎麼寫150字的讀書心得，大罵「教育部實在越來越誇張！只會填鴨式的教育！一年級的書包裝的書有時就兩三公斤重！」，更提到國外的教育體制較著重全面式的發展，例如：人與人溝通、交流等社交活動的能力、培養團隊意識，「以人為本，重視人的尊嚴、人的價值，尊重與維護人的生存發展權利。」，又針對台灣現況：「反觀台灣，就是跟你說要多讀點書，以後才能上好學校，出了社會才能找到一份好工作！」

網友看到文章議論紛紛，反應兩極，有位網友分享個人經驗表示，「讀書心得的目的是讓爸媽陪讀，引導孩子在書本裡看見什麼，雖然心得是父母寫，但是心得都是孩子的思想。例如：讀完後父母可以問，你覺得這本書的主角很帥嗎？孩子的回答就是心得。並不是把小孩丟給學校就好了，現在學校就是要讓你知道，你該盡父母的責任，教育不是靠別人。」

其他的網友表示：「裡面明明就寫150字『以內』」、「您懂以內的意思嗎？」、還有網友針對國外教育表示，「國外功課是自己去圖書館或上網查資料，再寫出報告心得；沒有規定字數，但肯定超過150字了。如果把課文抄15遍，那才叫填鴨。」