結合擴增實境AR 學子「看見夏卡爾」

這所小學美感教育好科技，結合擴增實境AR「看見夏卡爾」。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-15 16:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市西屯區大鵬國小美學教育很科技！校方打造行動學習環境，連時下最新的擴增實境AR都結合到課程中，指導學生設計夏卡爾畫作導覽擴增實境影片，另製成電腦互動畫作拼圖等，讓學生跟著科技行動學習。

廣達文教基金會「游於藝-夏卡爾愛與美的專賣店」校園巡迴同盟展，這個月前進大鵬國小展出夏卡爾畫作，有別於僅做畫作展覽的模式，大鵬國小因是台中市行動學習典範學校，將夏卡爾畫展的資源與藝文課程及資訊教育融合設計多元教案。

除有版印、解構重組夏卡爾的傳統藝文創作課程外，大鵬國小更引進時下流行的擴增實境AR技術與夏卡爾展連結，邀學生運用夏卡爾畫作的元素製成有夏卡爾風的導覽背景，再錄製成AR導覽解說影片，參觀者只要用手機或平板電腦對準展出的35幅夏卡爾畫作，就能顯示學生錄好的擴充實境影音導覽解說。

除導覽人員不必隨時在展場等待參觀者進場解說外，更展現學校推動資訊教育的創新與成果。

此外，高年級學生也利用平板電腦設計出畫作拼圖互動遊戲，讓參觀者能「拼湊夏卡爾」，讓原本平面且靜態的畫作變得具動態感，更藉由拼圖過程，引導參觀學生仔細觀察畫作，也看見不同的藝術樂趣。

大鵬國小校長呂孝修說，現代學生愈來愈慣用科技，將科技引進教學領域能讓學生看見科技更多元應用的效應，提昇學習的樂趣，美感教育藉助科技的應用讓學生耳目一新學習。

此外，呂孝修說，科技日新月異，很多人常聽到VR虛擬實境或AR擴增實境，但未必清楚差異或特性，藉由讓學生動手操作的過程，學生對擴增實境等，就有更清楚的認知，達到多元學習效益。