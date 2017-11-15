北高「卡」戰有解？交通部介入協調

交通部近期已介入協調台北悠遊卡與高雄一卡通間的爭議，期盼雙方能夠放下歧見、尋求合作。（資料照，記者王榮祥攝）

2017-11-15 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北悠遊卡與高雄一卡通間的「北高卡戰」延燒，今天出現轉機。悠遊卡公司董事長林向愷表示，經交通部協調後，原來約2000萬元的高捷加值建置費用，將從「市占率」改為以「實際使用率」計算，也讓金額降為900萬元。

綜合媒體報導，林向愷下午出席「台灣大哥大悠遊聯名卡」上市記者會前受訪，談到交通部路政司已於9日介入協調這次的爭議，路政司認為分攤方式要公平合理，因此建議設備分攤費應以「實際使用率」為基礎，而高捷也不應該以尚未解決談判為由阻礙悠遊卡進入高雄輕軌；不過，高雄只稱要帶回討論。

林向愷指出，若以現在將近20％使用率來計算，分攤建置費約600萬元，加上開通費約300萬元，總共要價約為900萬元，如果後續平均每個月的使用率有變動、超過20％也可以補付差額，且變低後也不會要回費用，「這是我們釋出的善意，就看高雄怎麼回應。」

行政院長賴清德曾在上個月要求交通部在一個月內完成協調，林向愷強調，目前技術、系統面都已經準備完成，一旦雙方談妥，悠遊卡就可立即在高雄輕軌使用，這也是多卡競爭、開放的意旨，提供民眾更好的服務。