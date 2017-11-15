維護中客團來台品質 高單價購物站以3站為限

2017-11-15 16:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中客市場今年下半年開始有回溫跡象，觀光局為提升中客旅遊團品質，今天修正公布「旅行業接待大陸地區人民來台觀光旅遊團品質注意事項」，未來中客團來台須有4分之1行程入住星級旅館，一般團高單價購物站以3站為限，另為改善疲勞駕駛情況，7天6夜以上行程須提供2位遊覽車駕駛員名單。

觀光局業務組專門委員湯文琦表示，過去中客大舉來台，為管理品質，將每日5000個配額的三分之二分給優質團，三分之一給一般團，如今中客大減，已經沒有申請名額超量問題，業者也多以一般團為主，沒必要再細分；此外，今年上半年陸續發生幾起中客團意外事故，也讓中客團旅遊安全議題浮出檯面，觀光局因此修正規定，統一一般團與優質團的標準。修正規定將於12月1日起上路。

觀光局過去為管理中客團品質，分為優質團與一般團，優質團的規定較嚴格，包括高單價購物站以2站為限、三分之一的行程須入住星級旅館；一般團高單價購物站以3站為限，5分之1行程須入住星級旅館。

修正規定後，所有中客團的高單價購物店都只能安排3站；住宿部分未來修法則是全程環島行程者，星級旅館夜數應該佔總天數的4分之1。

另外，配合一例一休，並且防範蝶戀花遊覽車翻覆事件重演，觀光局也要求業者應提供2名遊覽車駕駛的姓名資料，另外，為了讓資訊更加透明化，觀光局也要求旅行業者在接待中客團時，應將景點及停留時間清楚載明，讓陸客來台旅遊能更安全、放心。