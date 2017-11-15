總統教育獎得主賴翔緯 要辦音樂會了

總統教育獎得主賴翔緯，將辦「最小的花」音樂會。（記者詹士弘攝）

2017-11-15 16:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕今年總統教育獎得主賴翔緯要舉辦音樂會了，將在雲林縣文化處表演廳與友人一起演奏包含鋼琴、小提琴及吉他等13首樂曲；賴翔緯2歲9個月被診斷出中度自閉症，3歲開始學琴，熱愛舞台表演，今年是國三學生。

賴翔偉目前就讀樟湖生態國中小9年級，小時候被診斷有中度自閉症後，雙親就鼓勵他練習音樂，他曾獲2014希朵夫音樂大賽雲嘉地區鋼琴國小五、六年級組第一，2014文化盃音樂大賽嘉義鋼琴國小五年級組第2名，2016第8屆全國心智障礙者才藝大賽樂表演青少年組佳作及2017希朵夫音樂大賽雲嘉地區國中組古典鋼琴第一名及小提琴第2名。

賴翔偉在小學畢業前，也獲得雲林縣政府模範兒童最佳進步獎，也在雲林科技大學藝術中心舉辦「翔緯的香蕉樹」感恩音樂會，這也是他的第一場音樂會，此次是他的第2場音樂會。

賴媽媽表示，翔偉熱愛音樂，但不喜歡枯燥乏味的練習，但他享受表演，所以必須忍受每天的練習，平時每天至少練習3個小時音樂，假日練習時間至少半天，天天練琴不間斷，就算出國玩，也會找鋼琴教室租時間練習，她相信每個人只要透過努力、不放棄，專注做一件事，就會有成果，都能開出屬於自己生命的花朵。

翔緯的音樂會將於11月18日下午2:30在雲林縣文化處表演廳舉行，採自由入場欣賞。