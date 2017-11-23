天天吃好料》嘉義中埔鈴蘭碗粿 「幹譙阿婆」也說讚

手工鹹碗粿，選用比「秈17號」成本高近1倍的「秈26號」在來米做粿體，顏色較晶白剔透，米香四溢的細緻口感，是最傳統的味道。（記者曾迺強攝）

2017-11-23 09:10

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉同仁村台3線同仁國小斜對面的「鈴蘭手工碗粿」，業者蔡鈴蘭堅持以不摻水的純在來米磨漿，製作手工鹹碗粿，滋味Q彈有勁，另有黑糖、素食口味的碗粿與筒仔米糕、滷肉飯等可供選擇，真材實料的滋味連台3線312公里經營雜貨店的「幹譙阿婆」陳富，也一吃成主顧。

蔡鈴蘭說，早年因老公經商失敗，為了養家餬口，向婆婆學習碗粿作法，並以自己的名字做招牌，與老公共同開店維生，20年以來，每天清晨2點半親力親為起床備料、5點開門營業，食材講究新鮮，「客人可以安心吃」。

「鈴蘭手工碗粿」最暢銷的手工鹹碗粿，選用比「秈17號」成本高近1倍的「秈26號」在來米做粿體，顏色較晶白剔透，口感更Q彈，裡頭和了爆香的豬肉、蝦仁、香菇絲等，添上自家炒的油蔥酥，淋上醬汁食用，米香四溢的細緻口感，是最傳統的味道。

蔡鈴蘭的女兒呂意如在大學時期就讀休閒產業學系，畢業後在台中市一家酒館當店長，今年2月聽聞母親萌生退休念頭，突然警覺「在地美味不能後繼無人」，毅然返鄉接棒，更與大嫂程如蔚開發以蘿蔔乾（菜脯）、香菇等為餡料的素食碗粿，迎合吃早齋的鄉親及出家人的飲食習慣。

店家另有黑糖碗粿、筒仔米糕、滷肉飯、炒麵及多樣小菜、味噌湯等餐點，其中，黑糖碗粿以黑糖及二砂調味，甜而不膩，許多行經山路的單車車友，會外帶當作小點心；鹹碗粿以傳統竹製蒸籠炊蒸，每日限量1百碗，黑糖、素食碗粿各20碗，經常供不應求。

「幹譙阿婆」陳富受訪說，鹹碗粿口感綿細，吃了口齒留香，10多年以來，每週搭公車到車程近1小時的同仁村整理頭髮時，一定到此點碗粿、筒仔米糕、滷肉飯當作早餐，「內行的才知道這家」。

鄉親張筆秀指出，鹹碗粿的肉塊香氣四溢，湯品也料多實在，是在地人必吃早點之一；嘉義縣議員何子凡說，店家的碗粿純手工現做現賣，只為了換來顧客「死忠不變」的口碑，跑行程經過一定會到店內用餐。

相關影音