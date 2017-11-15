義助家扶園遊會 屏大師生做紫草膏義賣

2017-11-15 16:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東家扶中心將於11月26日在屏東縣體育館前，舉辦歲末慈幼送暖愛心園遊會，國立屏東大學師生愛心不落人後，在應用化學系教師張雯惠帶領下，系上同學自願幫忙製作紫草膏，提供家扶中心義賣。

屏大應化系師生兩年多來熱心公益，把自製的防蚊液送給全縣120多所小學，最近張雯惠老師更在課堂上徵求自願幫忙製作紫草膏的同學，雖然正值期中考前夕，但仍有12名同學熱心參與；紫草膏是用當歸、紫草，以及有機認證乳油木果脂、甜杏仁油、荷荷巴油、小麥胚芽油、茶樹精油、薄荷腦及蜜蠟製成，師生們以專業技術控制火候，萃取當歸及紫草，合力製做500個天然紫草膏，將捐贈給屏東家扶中心，做為園遊會義賣之用。

此外，屏東大學校長古源光得知屏東家扶中心社工正在籌募園遊資源，立即邀請學校師生，一起盡自己一點點心力，有錢出錢有力出力，共募集5萬多元，將捐屏東家扶購買民生物資，贈送給受扶家庭。

參與紫草膏製作的應化系大一同學葉峻佶、陳詠舜及高子嵐等人表示，很高興有機會參與愛心活動，並且學會製作紫草膏的技術；老師張雯惠說，化學應用的範圍十分廣泛，且融入日常生活，藉由此次的活動，讓大一同學付出愛心，對於應用化學也有不一樣的體會。