新北國際華人紀錄片月開幕 33部電影免費看

新北市國際華人紀錄片月活動今天開幕，邀請民眾免費觀賞優質紀錄片。（記者賴筱桐攝）

2017-11-15 16:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市國際華人紀錄片月活動今天開幕，即日起至12月10日止，將播映今年12部新北市紀錄片獎優選影片、香港華語紀錄片節精選作品，及CNEX亞洲地區精選紀錄片等共33部影片，主題橫跨教育與生涯規劃、社會運動、文化與歷史等面向，開放民眾免費觀賞。

市長朱立倫表示，新北市連續7年舉辦紀錄片獎，今年首度舉辦國際華人紀錄片月活動，匯集兩岸三地共33部作品，其中12部是2017新北市紀錄片優選作品，每部影片中呈現的主題和人物都不一樣，但透過鏡頭呈現華人社會面對各種艱難、複雜的生活面貌與人生課題。

朱立倫回想，當年在美國紐約大學念書時，許多同學主修電影與藝術，其中包括國際知名導演李安也是學長，同學休假時喜歡相約去看電影，因此養成對電影的熱愛，擔任新北市長後，產生進一步為電影界服務的想法。

他說，紀錄片是電影的基礎，因此第一步是把「府中15」打造為新北市專屬的紀錄片放映院，而新北市境內的台灣藝術大學、輔仁大學跟淡江大學等校學生，對電影拍攝充滿興趣，希望從紀錄片開始，讓年輕人的創意有更多揮灑空間。