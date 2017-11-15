IEE最新報告：台生為美國國際學生第7大來源

2017-11-15 16:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際教育交流協會（IEE）公布最新「國際教育交流門戶開放報告」，報告指出，台灣連續第三年成為美國國際學生第七大來源。美國在台協會（AIT）表示，上學年度台灣留美學生最大的改變在於短期非學位課程，增加幅度超過13%；而留學也是雙向的交流，留台的美國學生也較前一年成長了11.4%。

美國國務院與美國教育部每年都會共同發起國際教育週，今年自11月13日到17日舉行，辦理各項活動鼓勵未來的領袖到美國留學與交流。IEE也在國際教育週期間，發布年度「國際教育交流門戶開放報告」，該報告是一份全面的國際學生留美與美國學生出國留學的資訊報告。

AIT發布此份報告新聞稿指出，台灣連續三年成為美國國際學生第七大來源，台灣在美國大學的留學生已經連續第二年成長，且根據報告，在美國留學的台灣學生總數，在2016年到2017學年中已達到21516人，比前一年成長了1.8%。

AIT也表示，綜觀2016到2017學年度，台灣留學生大部分在美國就讀研究所，佔總台灣留美學生人數的41.6%，超過30%的台灣學生在美國就讀大學部，比去年成長3%。另外也有19.6%的台灣學生加入了OPT實習訓練，比去年成長5%。最大的改變則是短期非學位課程，雖只佔台灣留美學生的8.4%，但增加幅度超過13%。

AIT也強調，出國留學是雙向的交流，在台留學的美國學生也持續成長，今年較前一年成長了11.4%，2015年到2016學年則比前一學年增加100位。

去年留美國際學生總數首次突破百萬人，而今年這個數字持續成長，達到了107萬8千餘人。留美國際學生人數排名依序則為中國、印度、南韓、沙烏地阿拉伯、加拿大、越南、台灣、日本、墨西哥及巴西。