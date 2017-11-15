市有閒置空間整合查詢平台 邀民眾集思廣益活化利用

2017-11-15 16:22

〔記者鍾泓良／台北報導〕市府財政局為活化市有資產，建置「台北市市有閒置空間整合查詢平台」，並於10月30日開始上線測試。財政局長陳志銘表示，北市府過去很多市有空間都只能養蚊子，因此希望建置平台後，開放給民眾閱覽，今年底也會釋出部分市有資產，讓社區集思廣益要做甚麼公益設施。他也提到，市府能掌握的閒置市有資產有限，也歡迎民眾當起「糾察隊」，向財政局提報，讓市有資產地圖更加充實。

閒置空間查詢平台目前共有82筆閒置土地及39處閒置建物，陳志銘表示，閒置空間查詢平台可以讓民眾找到自己身邊的閒置建物，就可以透過1999向市府提案要如何活化，經過資產活化小組審核後就可以利用；而政府不會出資修復，需由申請單位維護。

對於可以怎麼利用，陳志銘解釋，政府理想是具有公益性的非營利場所，比如說社區認為當地缺乏里民活動中心或老人共餐據點，就可以申請，經由政府有沒有必要就可設置；如果有畫家想要申請當個人工作室，那麼就需開放時段讓民眾參觀。

但陳志銘補充，如果民間想要做營利場所，只要使用分區准許也可以談，但就會是有償撥用，但民眾修繕成本可以折抵租金。至於，每個點的租期可以多長，財政局表示，會評估每個點的修繕成本再決定要租多久。

根據閒置空間查詢平台，最多市有閒置建物為士林區，共有16處；最多市有閒置土地為內湖區，共有17處。其中樓地板面積最大的閒置建物為位於羅斯福路3段的秘書處眷舍，面積約66.33平方公尺，使用分區為第3種住宅區，可做住宅、學前教育設施、教育設施及社會福利設施

最大閒置土地為北安路及北安路670巷的公共運輸處土地，面積約2306平方公尺，使用分區為公車調度站，只能做公車調度站使用。陳志銘指出，雖然釋出的閒置空間很多，但認為民眾要用大規模的建物跟土地有難度，尤其使用分區屬於公用事業設施的土地，因此料想民眾應該會鎖定小坪數的老舊閒置建物。