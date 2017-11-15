棒球為主題 頭前國中獲新北學生舞蹈賽特優

頭前國中將棒球比賽帶上台，獲得甲組現代舞特優。（記者翁聿煌攝）

2017-11-15 15:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市學生舞蹈比賽進入決賽，13日起一連4天於新北市政府多功能集會堂展開，共計172個團隊及個人角逐各項賽事的全國賽代表權，頭前國中熱舞社表現精彩，以棒球為主題「夢想來揮棒，台灣紅不讓」舞碼獲得西區團體甲組現代舞特優，晉級全國賽。

新北市為全國音樂舞蹈與藝術教育重鎮，多校設有藝術教育及藝術才能班（舞蹈、音樂及美術），鼓勵所有對於舞蹈、音樂及美術有興趣的學子，能有發揮的舞台，勇敢展現自我，遇到全市比賽不僅學生緊張，家長更是跟前跟後，幫忙遞毛巾、化妝，比助理還辛苦。

頭前國中愛心熱舞社表現精彩，指導老師蕭豐男說，熱舞社平常要求學生「愛現、愛跳、不要臉；謙虛、謙卑、有禮貌」，是「頭前有3間愛心熱舞社」的社團宗旨。

熱舞社創立於民國88年，至今18個年頭，熱舞社除了校內外經常性演出外，也常代表學校參加校外比賽，榮獲過全國中等學校熱舞大賽冠軍、全國學生舞蹈比賽特優及最佳編舞獎等佳績。

頭前國中熱舞社的舞風是以流行熱舞為主，結合現代舞的創作理念，全社75位學生們利用中午午休時間排練，校方鼓勵學生，只要願意都可以舞動肢體，展現熱情活力的青春色彩。

蕭豐男說，今年比賽舞碼以棒球為主題「夢想來揮棒，台灣紅不讓」，正面積極的舞蹈演出配合最後舞動大國旗，感動現場觀眾，接下來會再接再勵，盼在全國決賽揚威。