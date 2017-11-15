賴揆稱2019後電量足夠 環團喊話：勿活埋大潭藻礁

桃園在地聯盟等公民團體今日赴行政院遞交訴願書，要政府不要為開發能源而犧牲大潭藻礁。（圖擷取自Wild at Heart Taiwan 台灣蠻野心足生態協會臉書）

2017-11-15 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕中油公司計畫在桃園大潭藻礁區興建第三天然氣接收站，也讓當地大潭藻礁面臨生存危機，桃園在地聯盟等公民團體今（15）日赴行政院遞交訴願書，聯盟理事長潘忠政指出，行政院長賴清德日前表示今、明2年用電最艱困，2019年後可以穩定提供電力，那代表大潭藻礁可以不必被犧牲活埋，呼籲行政院應該保護大潭藻礁，並廢止環保署的歷次環評處分。

根據《風傳媒》報導，公民團體曾向環保署要求撤銷中油第三天然氣接收站的環評，但在10月25日遭環保署駁回，桃園在地聯盟等公民團體今天轉往行政院遞交訴願書；潘忠政不滿表示，環保署以他和妻子住在中壢，不符合利害關係人身分為由駁回他們的要求，他氣憤地質問：「如果儲氣槽爆炸，周圍的人不算利害關係人嗎?況且大潭藻礁是國寶級地景，全台人民都是利害關係人。」

潘忠政也表示，賴清德於上週三召開缺電記者會時坦承今、明2年用電最艱困，2019年後會提供穩定電力，那代表現在電量足夠，何必再為了蓋天然氣接收站去活埋藻礁？說要盡量補償生態，「請問要怎麼補償？」潘忠政強調，行政院應該依照「海岸管理法」和「濕地保育法」保護海岸，呼籲行政院應該立即廢止環評處分，停止開發觀塘工業區。