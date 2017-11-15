女師懷孕安胎被指派出差 早產後又遭拔主任職

台東縣議員張全馨嵐（右）與教育處長劉鎮寧討論，某校女老師懷孕期間在校受不合理對待事件。（記者黃明堂攝）

2017-11-15 15:39

［記者黃明堂／台東報導］縣議員張全馨嵐今天質詢指出，某校女主任懷孕期有子癲前症（註），被校長指派出差，請假卻遭刁難，早產還在產假，又接簡訊降調為教師。教育處長劉鎮寧對校長作法表示不認同，也有指派督學介入。

張全馨嵐說，政府鼓勵經濟基礎穩定的青年生育，因應少子化危機，教師正好是經濟基礎良好的族群，政府應該提供更佳養育兒女環境，以促進生育。劉鎮寧對此見解表示完全認同。

張全馨嵐說，某校女性主任一直想要生孩子都不得願，今年初好不容易懷孕了，但被診斷有子癲前症，她遵照醫囑，謹慎安胎。

她說，女主任被校長指派出差時，以安胎為由拒絕，並要求請假，校長卻要求必須附診斷書才准，後來向教育處求助，才免出差。

張全馨嵐說，這位女主任後來早產，在產假期間，校長竟傳簡訊要將她調整為非主管職的科任老師，完全未經事先溝通，令她相當不平。

劉鎮寧說，校長的作為已違反性別平等法，教育處在接獲申訴後，都有即時處置，要求校長不可以這樣。他說，不希望再有第2例！