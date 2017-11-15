龍井戶所送樂齡卡附放大片 長者窩心

中市龍井戶所贈送長者樂齡卡，內不但有各項資訊，還附有放大片，讓長者看資料不吃力。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-15 15:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對老人日益增多，中市龍井戶所提供老人更方便的服務，從本週起，只要來洽公的65歲以上的長者，就會發送一本樂齡卡，內載有老人家最需要的假牙裝置補助、防詐騙等各項的資訊，最重要還附有放大片，讓長者看資料方便不吃力。

台中市目前有31萬3283位長者，幾乎是1年增加1萬多人，而龍井人口數有7萬7千多人，但長者約有8千多人，佔整個龍井人口數的10.31%，算是老人相當多的行政區。

龍井戶所為了讓老人家很清楚的知道與老人相關的訊息，特製作一份相當簡單、卻對老人家相當重要的樂齡卡，內有正常的血脂、血糖及血壓值，讓老人家平時在家量血壓時，一看到樂齡卡，能知道正常值為多少，不用四處翻資料。

另外，樂齡卡內還有防詐騙專線，教老人家接到疑似詐騙電話時，要1聽、2掛、3查證。

樂齡卡內還有常用機關電話、假牙裝置補助等資訊，告知長者只要設籍台中市1年的長者且嚴重缺牙，全口只剩下10顆以下自然牙的長者就可以申請，地點及應備文件都在樂齡卡中記載。

由於長者多半老花，龍井戶所還貼心在樂齡卡背後附上放大片，長者若看不清樂齡卡上的字，就可透過放大片來閱讀，非常方便又實用。

一對80歲的老夫妻，陪著女兒及外孫女來洽公，戶所人員看到老人家，便立即贈上樂齡卡，長輩很開心戶所提供如此貼心的服務。

老阿嬤起初看到戶所人員送來樂齡卡，一開始還皺眉，因為老花眼無法近看，但是看到樂齡卡上還附有放大片，透過放大片一看就清清楚楚，老阿嬤開心的說，真實用。

戶所表示，樂齡卡除了會在戶所發放，也會在活動中發放。