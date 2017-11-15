草屯鎮民縣府前陳抗 控告縣長包庇修緣觀大違建

2017-11-15 15:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藝人小潘潘先生江欽良涉向草屯鎮農會詐貸案餘波蕩漾？南投縣草屯鎮新庄社區理事長簡百聰率眾，先赴南投縣府抗議南投縣長林明溱，包庇擔任其草屯競選幹部簡榮梁所有的大違建「修緣觀」，隨後赴南投地檢署按鈴申告，控告林明溱瀆職、簡榮梁誣告。

簡百聰是在下午兩點左右帶著數十名鎮民，舉白布條到南投縣府大門口陳情抗議，指簡榮梁所有的「修緣觀」是大違建，占用國有土地，草屯鎮公所早就查報給縣府，但林明溱因簡榮梁曾擔任其競選縣長的競選幹部而不拆，明顯包庇瀆職。簡百聰還帶著大鐵槌朝抗議海報中的「修緣觀」照片槌下去，象徵要槌掉違建。

縣府由建設處長李正偉出面接下簡百聰的陳情書，李正偉強調，依南投縣違章建築管理辦法規定，優先排程排拆有4大要件，包括法院判決確定、配合重大公共建設、有公共危險之虞、施工中的違建。「修緣觀」不屬這些要件，依據草屯鎮公所查報，完成度百分之百屬舊違建，後續會視情況排程排拆。

簡百聰則說，若縣府沒有錢，地方民眾願意捐款來給縣府拆除，自己率先捐10萬元。

簡百聰隨後赴南投地檢署按鈴申告，控告林明溱瀆職；另也針對他指控簡榮梁在草屯鎮農會欠下8000萬元呆帳一事，遭簡榮梁以加重誹謗罪名告他，他將反告簡榮梁「誣告」。

據了解，簡榮梁在今年的草屯鎮農會選舉，屬「挑戰派」的軍師，大肆抨擊農會「現任派」。