覆鼎金日本人公墓慰靈祭 百位日人齊聚默禱

高雄日本人會年度的慰靈祭，在覆鼎金高雄日本人公墓舉行。（記者黃佳琳攝）

2017-11-15 15:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄日本人會一年一度的慰靈祭，今天在覆鼎金高雄日本人公墓舉行，百位日人齊聚誦禱先人，現場全程以傳統日本儀式進行。高市副市長許銘春說，葬於覆鼎金墓區的日籍人士，不乏對於高雄城市發展有貢獻的人物，目前市府已定調3座日式墓園現地保存，將融入公園整體設計。

高市文化局指出，二戰後，日本政府為整理台灣失散各地的日本人墓地遺骨，在我國外交部、內政部、各縣市政府的協助下，收集荒廢的舊日本人墓地遺骨。

日本大使館在台灣北、中、南部找尋適合地方安置在台日人遺骨，1961年，日本大使館與杉本家族協調取得共識，安置戰後南台灣流離失所的日人遺骨，覆鼎金的杉本音吉墓成為台灣南部地區「日本人遺骨安置所」，亦是高雄日本人會每年秋天舉辦慰靈祭地點，每年秋天舉行慰靈祭，至今56年從未間斷。

許銘春表示，覆鼎金30公頃墓區將變身公園綠地，墓主杉本音吉對於高雄的都市發展、經濟成長、勞工階層奮鬥歷史別具紀念意義，此座日式墓園經市府評估後，定調墓體現地保存，墓內遺骸則配合市府政策遷移至納骨塔，未來納入雙湖公園整體規劃。