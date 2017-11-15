非法架網捕捉魚蟹 苗縣河川生態保育協會拆網放生

苗栗縣河川生態保育協會人員，會同警方，前往後龍溪拆除定置網，將網內的毛蟹及原生種魚類放生。（記者彭健禮攝）

2017-11-15 14:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣溪流毛蟹保育有成，但仍有不肖人士在溪中非法架網捕捉，苗栗縣河川生態保育協會人員，今天會同警方，前往後龍溪拆除定置網，將網內的毛蟹及原生種魚類放生。

苗栗縣政府於民國100年修正公告中港溪、後龍溪及西湖溪等3條縣內主要河川流域禁止以網具、漁具等，獵捕魚蝦蟹等水生動物，違者可依漁業法處3萬元以上、15萬元以下罰金。

苗栗縣河川生態保育協會劉泇忠說，經過多年來縣府和保育團體努力，後龍溪、西湖溪和中港溪等3條主要河川，水棲生物族群日益穩定成長，其中，毛蟹 引起不肖人士覬覦，違法捕抓。

劉泇忠說，協會河川巡檢三不五時，就有發現非法設定置網和流刺網，網具架設範圍有時占據整條河道，將毛蟹和其他魚類，不論個體大小，通通捕撈變賣，嚴重傷害河川生態。 今年光是後龍溪中游的龜山大橋到下游的後龍溪大橋，就拆除5座非法定置網。

今天上午11點，協會人員會同警方，前往後龍溪新港大橋下游，拆除1座定置網，成功救出3隻公毛蟹，及20多尾魚類，其中部份因為受困時間太久已死亡。縣議員詹運喜、邱鎮軍及苗栗市民代表朱毅君也到場關心，呼籲共同維護生川自然生態。

苗栗縣河川生態保育協會人員，會同警方，前往後龍溪拆除定置網，將網內的毛蟹及原生種魚類放生。（記者彭健禮攝）

苗栗縣河川生態保育協會人員，會同警方，前往後龍溪拆除定置網，將網內的毛蟹及原生種魚類放生。（記者彭健禮攝）