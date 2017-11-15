冬山八仙圳瞬間變為暗紅色 竟是台電工程惹的禍

宜蘭縣冬山鄉八仙排水圳，今早10時許，被民眾發現圳溝水變為暗紅色。（記者張議晨翻攝）

2017-11-15 14:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「水怎麼變紅了？」宜蘭縣冬山鄉八仙排水圳，今早10時許，被民眾發現圳溝水變為暗紅色，民眾憂心工廠偷排廢水，通報環保局稽查隊，稽查人員循線往上游查緝，確定為台電室外配線工程釀禍，已對廢水採樣，結果預計1週後出爐。環保局指出，若濁度超標，將依「水污染防制法」，開罰工程包商3萬至300萬元罰鍰。

冬山鄉八仙圳原水質清澈見底，但今早10時許，卻被民眾發現溝水紅通通，疑似遭人偷倒廢水，因八仙圳下游與冬山河接壤，民憂污水恐污染冬山河水質，立即通報鄉公所，鄉長謝燦會到場後，認為事態嚴重，再轉通報環保局人員到場稽查。

環保局稽查隊到場後，從八仙圳中游制水門往上游追查，約在事發地點1公里外，查到污染源頭，確定為台電工程釀禍。

環保局稽查隊指出，台電地下管線施工，需抽取地下水方便管線鋪設，但包商疑貪圖方便，未在現場設有沉澱池設施，直接將大量含鐵量高的地下水往八仙圳排放，才造成八仙圳水體變紅暗紅色。

環保局初步採樣，檢驗水體酸鹼值為7.98，在正常範圍之內，水溫則為24度，採樣後已將水體送交化驗，檢驗其污濁度及重金屬含量。環保局強調，若確定水體被污染，將依「水污染防制法」第30條，開罰3萬至300萬元罰鍰。