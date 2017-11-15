文武國小食農教育 大甲青農志工隊協助割稻體驗

文武國小學童學習收割稻穗。（記者歐素美攝）

2017-11-15 14:36

〔記者歐素美／台中報導〕「一握、二抓、三割、四放下」！40多名大甲區文武國小學童，今天在「大甲區青年農民聯誼會」青農的熱心協助下，體驗收割稻米，學童花了1小時才收割約0.2分地，笑稱「種田果然很累」，更學會珍惜米食，因為「汗滴禾下土，粒粒皆辛苦」。

台灣農業人力老化，為吸引年輕人返鄉投入農業，促進農業結構年輕化，並帶動農村經濟的發展，大甲區農會於去年成立「大甲區青年農民聯誼會」，建立學習與交流的夥伴關係，不定期邀請農業專家講解農業新知，希望透過活動、合作、交流及參訪的不同課程，同時運用科技或創新的新知，整合產業鏈及產業加值，建立具有在地特色的農產品牌。

文武國小今天舉辦食農教育，40多名2至5年級學童在青農蘇協源的稻田體驗收割工作，「一握、二抓、三割、四放下」，蘇協源利用簡單口號，讓學童了解收割稻穗的步驟，體驗農民的辛勞，部分小朋友將稻穗收割後即隨手丟在一旁，蘇協源馬上要學童彎下腰，輕輕地將稻穗擺放整齊，以利進行下一個脫穀動作，更藉此學會謙卑。

接著在青農鄭程戎、陳家慶、李沅駿等指導下，小朋友將收割的稻穗拿至收穫機前，逐一完成脫穀工作，約1小時才收割完成約0.2分地的稻穀。小朋友說，收割稻作的工作辛苦，以後吃飯絕不能浪費。

。青農教導學童如何收割稻子（記者歐素美攝）