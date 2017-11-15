貝多芬逝世190年 國台交下週演奏《三重協奏曲》

2017-11-15 14:32

〔記者何宗翰／台中報導〕今年是貝多芬逝世190週年，國立台灣交響樂團將於11月24日在台中中興堂、11月25日在高雄市文化中心至德堂，舉辦「協奏的藝術」音樂會，演出貝多芬協奏曲中獨奏編制最為特殊的《三重協奏曲》，向樂聖致敬。

國台交指出，這次音樂會邀請到韓國指揮家成沶妍，成沶妍是現任韓國京畿道愛樂首席指揮，2006年獲得蕭提國際指揮大賽首獎、2007年獲得馬勒指揮大賽最高獎，同年被指揮大師James Levine指派擔任波士頓交響樂團助理指揮。

音樂會上半場，將由室內樂團許奈德鋼琴三重奏與國台交共同演出貝多芬《三重協奏曲》。許奈德鋼琴三重奏曾與許多世界頂尖交響樂團合作，錄製的舒伯特鋼琴三重奏專輯被奧地利期刊《劇場》譽為「新的一個試金石唱片」；三重奏成員小提琴家Andreas Janke為現任蘇黎士市政廳管弦樂團首席、蘇黎士藝術大學教授；Benjamin Nyffenegger為蘇黎士市政廳管弦樂團大提琴副首席。

下半場，指揮成沶妍將與國台交帶來匈牙利作曲家巴爾托克創作生涯晚期最具規模的作品《管弦樂協奏曲》，整首樂曲以5個樂章寫成，跳脫了巴爾托克作品中常見的尖銳風格，呈現出溫暖且充滿田園風的感受，可說是作曲家晚年心境的寫照；這兩部作品，將協奏的概念從獨奏、重奏擴張至整個樂團，樂迷將可聽見協奏曲的無限可能。