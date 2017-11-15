宅配正義哥暗助 台東議員免受二次當

台東縣議員洪宗楷網購智慧電動滑板車，結果收到像玩具的滑板車。（記者黃明堂翻攝）

2017-11-15 14:11

［記者黃明堂／台東報導］台東縣議員洪宗楷在網路以貨到付款購買「鍵盤電腦」，因有受騙經驗，宅配正義哥讓他「偷偷」拆封，果然只是陽春鍵盤，洪拒收拒付，免受二次當！

洪宗楷今天在縣議會質詢時自承「比較笨」，以自身網路購物受詐經驗，希望縣警局加強宣導防詐。

洪宗楷說，他在網路看到「智慧電動滑板車」，卻收到陽春滑板車，宣稱原價14500元，2折價只賣2980，且為貨到付款，他心動下單，想要買來悠遊利嘉林道。沒想到，宅配送到貨，他付款後拆封，心涼了一大截，只是陽春型，甚至像玩具的滑板車。

後來，他又在網路看到鍵盤電腦，只要1千多元，連上螢幕就直接當電腦使用，也是貨到付款。宅配員送貨來時，他抱怨先前受騙經驗，盼先拆封再決定是否付款。

宅配員原本說這樣違反公司規定，但後來將心比心，冒著被懲處的風險，讓他很有技巧地拆封，果然只是一般的網路鍵盤，不可能有電腦功能，於是小心翼翼包好，並且拒收貨拒付款。

洪宗楷說，貨到付款容易讓購買者卸下心防，其實陷阱不少，貨源通常來自中國，透過台灣集貨業者進行物流配送，他認為，應該讓消費者有權先拆封後付款，購物才有保障。

洪宗楷網購鍵盤電腦，經宅配員暗助拆封，只是陽春的無線網路鍵盤。（記者黃明堂翻攝）